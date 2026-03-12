Il Milan sta valutando diversi profili per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo ci sono uno spagnolo della Lazio e un difensore coreano che ha giocato in passato con il Napoli. La scelta potrebbe influenzare le strategie del club e le possibilità di rafforzare la linea difensiva. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle offerte ricevute.

E voi, siete per il difensore che cita Orazio o per quello che vive dentro un Clasico? Kim Min-Jae e Mario Gila sono i nomi più spesi per il Milan, che in estate prenderà un difensore centrale. Uno è coreano, ha vinto lo scudetto col Napoli e ha tatuato un "Carpe diem" gigante sul petto. L’altro è nato a Barcellona ma ha fatto un tratto della sua carriera nelle giovanili del Real Madrid, rarissimo per un catalano. Avvertenza: altri nomi seguiranno e chissà dove porteranno le strade del calciomercato, però ha senso ragionare sui due preferiti di marzo, per capire chi ha più chance di vestire rossonero dall’estate. Mario Gila ha tutto per diventare un caso dei prossimi mesi: c’è quel mix di strategia, conflitto latente e intrigo internazionale che piace tanto al calciomercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gila o Kim per la difesa? Ecco che cosa cambierebbe per il Milan e chi ha più chance

