Kids' Night Out - inlingua Verona

Venerdì 8 maggio, presso inlingua Verona, si svolgerà Kids' Night Out, un evento che durerà dalle 18 alle 21. La serata prevede giochi e attività in inglese, accompagnati da una cena con pizza e la proiezione di un film d’animazione. Durante l’evento, sono previste attività che combinano scienza e divertimento, con esperimenti creativi rivolti ai partecipanti.

Venerdì 8 maggio dalle 18 alle 21 presso inlingua Verona. Trascorriamo una serata insieme con tanti giochi, attività in inglese, pizza e cinema! Un’esperienza che unisce scienza e divertimento attraverso esperimenti creativi, seguita da una pizzata e dalla visione di un film d'animazione sui temi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate English conversation night with inlingua VeronaPratica il tuo inglese e conosci nuove persone: unisciti a noi per una serata unica! Non è una lezione, non è un'aula. Inlingua Verona: english conversationTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Pratica il...