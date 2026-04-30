Fiorentina il club concede un permesso a Kean | il motivo

La Fiorentina ha annunciato che Moise Kean non si reputerà presente al Viola Park da domani fino a lunedì 4 maggio. La decisione riguarda l’attaccante, che sta affrontando un infortunio alla tibia e non parteciperà alle attività della squadra in questo periodo. La nota ufficiale non specifica ulteriori dettagli sul motivo del permesso o sulle tempistiche di recupero. Kean continua a essere lontano dal campo di gioco.

Moise Kean continua a rimanere lontano dal recupero e dal ritorno in campo. Con una nota ufficiale la Fiorentina ha comunicato che l'attaccante, alle prese con l'infortunio alla tibia, si assenterà dal Viola Park a partire da domani fino a lunedì 4 maggio.“ACF Fiorentina comunica che il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Highlights Fiorentina vs Cremonese 1 - 0 (Kean) Notizie correlate Kean non convocato dalla Fiorentina per la Conference League, il motivoMoise Kean non fa parte della lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Conference League contro lo Jagiellonia. Fiorentina: Kean in permesso (motivi familiari) fino al 5 maggio. Non sarà convocato per RomaFIRENZE – La Fiorentina comunica che Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Approfondimenti e contenuti Fiorentina, il club concede un permesso a Kean: il motivoCon un comunicato ufficiale il club viola ha comunicato l'assenza dal Viola Park dell'attaccante per alcuni giorni ... firenzetoday.it La Fiorentina concede un permesso a Moise Kean: il comunicatoLa Fiorentina fa sapere sui suoi canali ufficiali che a Moise Kean, non previsto nella gara con la Roma per i problemi alla tibia, è stato concesso un permesso per motivi familiari dal 1 al ... firenzeviola.it