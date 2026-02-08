L’argentino Dybala salterà la partita contro il Cagliari all’Olimpico a causa di un’infiammazione al ginocchio. La sua assenza pesa molto, soprattutto per la corsa alla Champions. La Roma si affiderà a Soulé e Zaragoza per cercare di portare a casa i tre punti.

Infortunio Dybala, l’argentino salterà il match dell’Olimpico per l’infiammazione al ginocchio, Soulé e Zaragoza pronti a trascinare l’attacco giallorosso. La vigilia della sfida contro il Cagliari porta in dote una notizia che gela l’entusiasmo dei tifosi giallorossi: Paulo Dybala non sarà della partita. Come riportato da Sky Sport, lo staff medico guidato da Gian Piero Gasperini ha deciso di non rischiare il numero 21, ancora alle prese con i postumi di un’infiammazione alla capsula articolare del ginocchio sinistro. L’obiettivo è chiaro: preservare la Joya per il cruciale scontro diretto contro il Napoli del prossimo weekend, evitando pericolose ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Dybala, l'ex Juve salterà Roma Cagliari. Assenza pesantissima per la corsa Champions

Nella sfida di CORSA CHAMPIONS, la Roma si impone con una vittoria convincente, grazie a un gol immediato di Malen e a un Dybala ispirato.

Domani sera si accendono i riflettori su Juve-Roma, una delle sfide più attese della stagione.

