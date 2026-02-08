Infortunio Dybala l’ex Juve salterà Roma Cagliari Assenza pesantissima per la corsa Champions

Da juventusnews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’argentino Dybala salterà la partita contro il Cagliari all’Olimpico a causa di un’infiammazione al ginocchio. La sua assenza pesa molto, soprattutto per la corsa alla Champions. La Roma si affiderà a Soulé e Zaragoza per cercare di portare a casa i tre punti.

Infortunio Dybala, l’argentino salterà il match dell’Olimpico per l’infiammazione al ginocchio, Soulé e Zaragoza pronti a trascinare l’attacco giallorosso. La vigilia della sfida contro il Cagliari porta in dote una notizia che gela l’entusiasmo dei tifosi giallorossi: Paulo Dybala non sarà della partita. Come riportato da Sky Sport, lo staff medico guidato da Gian Piero Gasperini ha deciso di non rischiare il numero 21, ancora alle prese con i postumi di un’infiammazione alla capsula articolare del ginocchio sinistro. L’obiettivo è chiaro: preservare la Joya per il cruciale scontro diretto contro il Napoli del prossimo weekend, evitando pericolose ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio dybala l8217ex juve salter224 roma cagliari assenza pesantissima per la corsa champions

© Juventusnews24.com - Infortunio Dybala, l’ex Juve salterà Roma Cagliari. Assenza pesantissima per la corsa Champions

Approfondimenti su Juventus Roma

CORSA CHAMPIONS. Malen subito in gol, Dybala ispirato. La Roma riparte e stacca la Juve

Nella sfida di CORSA CHAMPIONS, la Roma si impone con una vittoria convincente, grazie a un gol immediato di Malen e a un Dybala ispirato.

Juve-Roma, assenza pesantissima: fuori dai convocati

Domani sera si accendono i riflettori su Juve-Roma, una delle sfide più attese della stagione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Roma

Argomenti discussi: Squalificati, indisponibili e recuperabili per la 23^ giornata; Roma, nuovo stop per Dybala: domani gli esami strumentali; Roma, altro infortunio per Dybala: le sue condizioni; AS Roma, emergenza attaccanti: Dybala si ferma di nuovo e Massara torna sul mercato.

Roma, quando torna Dybala dall’infortunio: escluse lesioniTiene banco l'infortunio di Dybala in casa Roma. L'attaccante argentino, come noto, non ha preso parte alla sfida di Europa ... fantamaster.it

infortunio dybala l exRoma, quando torna Dybala dall’infortunio: le novità verso il CagliariInfortunio Dybala - Paulo Dybala vede il rientro. L’attaccante della Roma, assente nell’ultima trasferta di Udine a causa ... fantamaster.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.