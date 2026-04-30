Katia Follesa torna sul Nove al via la terza stagione di ‘Comedy Match’

Oggi riprende su Nove la terza stagione di Comedy Match, lo show che vede due squadre di artisti sfidarsi a colpi di improvvisazione. Tra i protagonisti torna Katia Follesa, che ha già partecipato alle precedenti edizioni del programma. La trasmissione propone sfide tra comici, con momenti di improvvisazione e battute rapide. La nuova stagione si presenta con nuovi sketch e ospiti speciali, mantenendo il format di sempre.

(Adnkronos) – Katia Follesa torna oggi sul Nove con la terza stagione di Comedy Match, lo show comico che mette due squadre di artisti l’una contro l’altra a colpi di improvvisazione. Da stasera, 30 aprile, ogni giovedì in prima serata, il programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery riporta sul palco rotante del format alcune delle sfide più amate dal pubblico, insieme a nuove prove pensate per spingere i comici fuori dalla loro comfort zone. Dopo una seconda stagione che ha sfiorato una media di 600.000 spettatori con il 3,5% di share, 'Comedy Match' riparte con un cast rinnovato e un meccanismo di gara ancora più serrato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Katia Follesa "si adora" al Teatro Colosseo di Torino: doppio sold-out per la regina della comicitàC’è chi la segue dai tempi di Zelig, chi la ama per le sue incursioni a LOL o per i suoi show televisivi, ma vederla a teatro è tutta un'altra storia. 'No vabbè mi adoro', al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di Katia FollesaVenerdì 13 alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara,si volgerà lo spettacolo di Katia Follesa ‘No vabbè mi adoro’, per la prima volta da sola... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comedy Match da oggi 30 aprile la terza stagione, cast e sfide; Comedy Match torna dal 30 aprile sul NOVE con la 3ª stagione; Katia Follesa presenta la terza stagione di Comedy match; Comedy Match torna con la terza stagione, Katia Follesa svela di aver scritto a Stefano De Martino: ecco perché. Comedy Match, lo show comico condotto da Katia FollesaSul NOVE la terza stagione di Comedy Match, lo show comico condotto da Katia Follesa. I comici che partecipano al programma. bitculturali.it Tutto sulla storia d'amore tra Katia Follesa e Vincenzo Ferrera (sì, Beppe Romano di Mare Fuori)Dopo il divorzio della comica con l'ex Angelo Pisani, questa bella storia d'amore si è presa finalmente la scena. E stasera su Rai 2 rivedremo il personaggio storico di Ferrera negli episodi di Mare F ... elle.com Nel numero di Telesette in edicola, Katia Follesa ci racconta tutto della terza edizione di “Comedy Match”, in onda giovedì in prima serata sul Nove #katiafollesa #comedymatch #canalenove #riderefabene #telesette - facebook.com facebook