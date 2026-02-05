' No vabbè mi adoro' al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di Katia Follesa

Venerdì sera al Teatro Nuovo di Ferrara, Katia Follesa porta in scena il suo spettacolo “No vabbè mi adoro”. Lo spettacolo, già tutto esaurito da settimane, si tiene alle 21 e segna il debutto della comica da sola sul palco. La sala è piena di fan pronti a divertirsi con le sue battute e il suo sorriso contagioso.

Venerdì 13 alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara,si volgerà lo spettacolo di Katia Follesa 'No vabbè mi adoro', per la prima volta da sola sul palco e già sold out da diversi mesi. "Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza - commenta.

