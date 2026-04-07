Katia Follesa si adora al Teatro Colosseo di Torino | doppio sold-out per la regina della comicità

Al Teatro Colosseo di Torino, l’attrice e comica ha registrato due serate piene, con il tutto esaurito. La sua carriera include partecipazioni a programmi televisivi e spettacoli dal vivo, che hanno conquistato un vasto pubblico. La serata ha visto la presenza di numerosi spettatori, molti dei quali hanno assistito alla performance senza biglietti disponibili. La sua popolarità si conferma anche a teatro, dove il pubblico si è mostrato entusiasta.

C’è chi la segue dai tempi di Zelig, chi la ama per le sue incursioni a LOL o per i suoi show televisivi, ma vederla a teatro è tutta un'altra storia. Venerdì 10 e sabato 11 aprile, alle ore 20:30, Katia Follesa approda al Teatro Colosseo con il suo primo vero one woman show: "No vabbè, mi adoro". Un ritorno trionfale sotto la Mole, già segnato da un doppio "tutto esaurito" che conferma l'attrice milanese come uno dei volti più amati e seguiti dell'intrattenimento italiano. Scritto a quattro mani con Angelo Pintus e diretto da Mauro Simone, lo spettacolo è un monologo brillante che mette a nudo le contraddizioni della vita contemporanea. 🔗 Leggi su Torinotoday.it 'No vabbè mi adoro', al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di Katia FollesaVenerdì 13 alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara,si volgerà lo spettacolo di Katia Follesa ‘No vabbè mi adoro’, per la prima volta da sola... Katia Follesa, risate ed energia da tutto esaurito al teatro FabbriTutto esaurito al Teatro Diego Fabbri per l’arrivo di Katia Follesa, protagonista dello spettacolo ‘No vabbè mi adoro’, in scena questa sera alle 21... Katia Follesa ad ottobre in Sicilia con No vabbè MI adoro’La poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate. ‘No vabbè MI adoro’ è il titolo dello show che sancirà il ritorno sulle scene ... canicattiweb.com Katia Follesa a Catania: No vabbè MI adoro sul palcoLa comica Katia Follesa debutta da solista a Catania con No vabbè MI adoro, uno spettacolo tra risate, ironia e riflessioni sulla vita quotidiana. catania.liveuniversity.it