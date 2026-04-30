La partecipazione di Kate Middleton al Royal Ascot previsto per la settimana dal 16 al 20 giugno 2026 non è ancora stata ufficializzata. Dopo un'assenza di tre anni, si attendono notizie sulla sua presenza all’evento. La famiglia reale non ha rilasciato dichiarazioni in merito, lasciando incerto il suo coinvolgimento. La manifestazione si svolge ogni anno in quella stessa data e attira molte persone da tutto il mondo.

La partecipazione di Kate Middleton al prossimo Royal Ascot, che si svolge da martedì 16 a sabato 20 giugno 2026, non è stata ancora confermata. Ma la Principessa del Galles ha imposto le sue regole per la nuova edizione. Almeno stando a quanto riporta la guida Royal Ascot Handbook: The Art of Dressing Well. Kate Middleton, l’ultima volta al Royal Ascot. Kate Middleton ha appena festeggiato il suo 15esimo anniversario di matrimonio con William, celebrato con una nuova foto di famiglia, condivisa sui social. Nelle ultime apparizione pubbliche dopo Pasqua ha consolidato il suo ruolo di futura Regina, specialmente con l’abito-cappotto blu di Alexander McQueen, sfoggiato all’Anzac Day, chiaramente ispirato a Lady Diana.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, impone le sue regole al Royal Ascot dopo tre anni

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