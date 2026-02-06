Kate Middleton sfoggia spesso anelli eleganti che aggiungono un tocco di classe alle sue mani. Sono pezzi raffinati, il segreto del vero lusso, che si vedono anche nelle occasioni più informali. Un gesto semplice, come spostare una ciocca di capelli o alzare un bicchiere, diventa ancora più elegante grazie a quei dettagli discreti, che parlano di stile senza bisogno di parole.

C’è un gesto, sottile e quasi impercettibile, che definisce il vero lusso molto più dell’ostentazione: è il brillare discreto che accompagna il movimento di una mano mentre scosta una ciocca di capelli o solleva un calice di cristallo. In questo universo fatto di quiet luxury e dettagli sussurrati, nessun gioiello regna sovrano quanto l’Eternity Ring. Amatissimo dalle teste coronate e simbolo indiscusso di un’eleganza borghese e sofisticata, questo anello ha trovato nella Principessa del Galles, Kate Middleton, la sua ambasciatrice contemporanea più influente. Kate lo indossa come il galateo del cuore comanda, ovvero in “stacking”, sovrapposto alla fede nuziale in oro gallese e al celebre anello di fidanzamento con zaffiro che fu di Diana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Questi anelli sono il segreto royal, usato anche da Kate Middleton, per impreziosire le mani in ogni occasione

