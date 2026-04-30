In un passo che segna un cambiamento nella politica energetica, un reattore autofertilizzante è stato attivato in una località costiera del paese. Questa tecnologia permette di ridurre la dipendenza dall’uranio e di aumentare l’autonomia nel settore nucleare. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo e modernizzazione delle capacità energetiche nazionali. La nuova installazione rappresenta un elemento chiave nel piano di crescita energetica del paese.

Per anni il programma nucleare indiano è stato descritto come ambizioso, autonomo e spesso lento. È una lettura superficiale. In realtà, Nuova Delhi ha seguito una traiettoria coerente, costruita attorno a vincoli strutturali, indipendenza tecnologica e autonomia strategica. Ciò che sta prendendo forma a Kalpakkam rappresenta il punto di arrivo di questa strategia. Il progresso del reattore veloce autofertilizzante sviluppato presso l’Indira Gandhi Centre for Atomic Research non è un semplice incremento di capacità energetica. È il passaggio decisivo verso un modello nucleare concepito per superare i limiti strutturali dell’India. L’India non dispone di grandi riserve di uranio.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kalpakkam e la strategia nucleare dell’India

India Just Turned Nuclear Waste Into a Weapon

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