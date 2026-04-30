Il viaggio del ministro Guido Crosetto in India e l'annuncio di un piano di cooperazione militare per il 2026-2027 segnano un passaggio nel rapporto tra Italia e India. Questa visita si inserisce in un momento di rafforzamento tra i due paesi, con un focus sulla collaborazione strategica. La discussione si concentra sugli accordi militari e sui cambiamenti nelle relazioni bilaterali in un quadro di crescente partnership.

La visita del ministro Guido Crosetto in India e il piano di cooperazione militare 2026-2027 si inseriscono in una fase di consolidamento dei rapporti tra Roma e Nuova Delhi. Dopo l’avvicinamento politico degli ultimi anni e il rafforzamento del dialogo tra Italia, India e Unione europea, la cooperazione si estende oggi a settori strategici come difesa, aerospazio e sicurezza marittima. Airpress ne ha parlato con Vincenzo De Luca, ambasciatore e of counsel dello studio Gianni & Origoni, già ambasciatore in India. Ambasciatore, negli ultimi anni Italia e India hanno costruito un rapporto di crescente fiducia, rafforzato anche dal dialogo tra Meloni e Modi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-India, da partenariato a strategia. Cosa cambia con la visita di Crosetto secondo De Luca

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