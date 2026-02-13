La Romania al Crocevia Energetico | Mini-reattori NuScale e una Strategia Nucleare Ambitiosa

La Romania ha annunciato di voler investire nei mini-reattori NuScale, puntando a rafforzare la sua strategia nucleare e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La decisione arriva dopo mesi di negoziati tra il governo di Bucarest e la società americana NuScale Power, con l’obiettivo di installare almeno due unità entro il 2028. La novità più interessante riguarda il fatto che i reattori saranno collocati vicino alle centrali esistenti, per sfruttare le infrastrutture già presenti e ridurre i tempi di realizzazione.

Generated by NovaFlow. Sources: 20 external references. Potrebbe interessarti:. La prima centrale nucleare galleggiante. Il riso? Per il Compag è “una coltura da salvare”. Svolta ecologica Amazon 100mila veicoli elettrici Rivian. Monopattini elettrici come le biciclette, non ciclomotori. Crisi economica Coronavirus: l’economia circolare può salvarla. 8500 euro in arrivo con un pannello solare in casa.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su crocevia energetico Giappone, riavviata la più grande centrale nucleare: tra malcontento e risoluzione del deficit energetico Il Giappone ha riaperto la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del paese, nel tentativo di affrontare il deficit energetico. Carceri, La Russa insiste: "Un mini-mini-indultino a Natale sarebbe una cosa bella" Ultime notizie su crocevia energetico Argomenti discussi: Nouvelle Vague Rumena: il cinema che ha ridefinito la Settima Arte; Curiosità reali: re Carlo discende dal Conte Dracula. E spesso torna nel suo amato cottage in Transilvania. MINERVINO MURGE e ANDRIA Custodie in carcere e domiciliari per indagati ritenuti responsabili di spaccio, porto d’armi, ricettazione ed estorsioni: l’inchiesta è il seguito dell’operazione “Crocevia” - facebook.com facebook