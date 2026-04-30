Juventus Zhegrova al capolinea | cessione in estate

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto con Zhegrova, che quindi lascerà il club in estate. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di cedere il calciatore, che non farà più parte della rosa nella prossima stagione. La decisione si inserisce nel processo di ristrutturazione della squadra avviato dalla dirigenza. Zhegrova ha vestito la maglia bianconera per questa stagione, ma il suo percorso con il club si concluderà a breve.