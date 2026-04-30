Juventus Zhegrova al capolinea | cessione in estate
La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto con Zhegrova, che quindi lascerà il club in estate. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di cedere il calciatore, che non farà più parte della rosa nella prossima stagione. La decisione si inserisce nel processo di ristrutturazione della squadra avviato dalla dirigenza. Zhegrova ha vestito la maglia bianconera per questa stagione, ma il suo percorso con il club si concluderà a breve.
Juventus-Zhegrova: un addio che sembra già scritto. Il calciomercato della Juventus per la stagione 2026 si preannuncia come uno dei più dinamici degli ultimi anni, con la dirigenza bianconera, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli e dal tecnico Luciano Spalletti, pronta a rivoluzionare la rosa in vista del ritorno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Notizie correlate
Bremer, cessione sì cessione no in estate: è un sacrificio da fare per la Juventus? L’analisidi Angelo CiarlettaCessione o permanenza a Torino per Gleison Bremer in estate: è un sacrificio da fare per la società bianconera? L’analisi completa...
Zhegrova Juve, addio in estate? I bianconeri hanno le idee chiare sul futuro del giocatore. La sua cessione è possibile soprattutto in un casoZaniolo alla Juve, Spalletti valuta il giocatore dell’Udinese per giugno: la posizione dei friulani e cosa potrebbe succedere in estate Rinnovo...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Si parla di: Juventus | il caso Zhegrova.
Zhegrova via dalla Juve? La dirigenza valuta la cessione del giocatore dopo una sola annata per usarlo come valida pedina di scambio estivaZhegrova via dalla Juve? La dirigenza valuta la cessione del giocatore dopo una sola annata per usarlo come valida pedina di scambio estiva ... juventusnews24.com
La Juve fa sul serio per un top assoluto: c’è Zhegrova come contropartitaAlla Continassa continuano a circolare grandi nomi in vista della prossima stagione: chi sarà il primo rinforzo bianconero? calciomercato.it