Barella si scalda in vista del derby d’Italia, mentre Calhanoglu resta in panchina, pronto a entrare a partita in corso.

Derby d’Italia, per chi si odia, nella notte degli innamorati. Sarebbe tutto così romantico nell’anticipo del sabato sera se solo non ci fosse in gioco – da una parte – lo scudetto 202526 e – dall’altra – la rincorsa a un posto nell’Europa che conta. Giornata di campionato numero venticinque Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella scalpita, panchina per Calhanoglu

Approfondimenti su verso inter

La sfida tra Inter e Juventus si avvicina e le ultime notizie sulle formazioni sembrano ormai definite.

Il Borussia Dortmund scende in campo questa sera contro l’Inter, con l’obiettivo di superare l’ostacolo e avanzare nei quarti di finale.

Argomenti discussi: Verso Inter-Juventus: le foto dell'allenamento; Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter; Verso Inter-Juve: Chivu ha più frecce, Spalletti oltre i limiti (ma è dura); Sky – Verso Inter-Juve, chi ha più chance dal 1? tra Barella e Calhanoglu. In attacco con Lautaro….

Juventus, Bremer: Spalletti un filosofo, con l'Inter...Intervenuto ai microfoni di Dazn alla vigilia di Inter-Juventus, il difensore bianconero Gleison Bremer ha parlato dell'imminente derby d'Italia e del suo momento in bianconero. fantacalcio.it

Mudingayi verso Inter-Juventus: Una vittoria della squadra di Chivu può essere determinanteIn vista della super sfida di sabato sera tra l'Inter e la Juventus è intervenuto ai microfoni di SuperNews l'ex centrocampista Gaby. tuttomercatoweb.com

Verso Inter-Juve (domani sera su Sky), back to 2005: quando Spalletti nel suo esordio sulla panchina della Roma allenava... Chivu #SkySport #InterJuventus #Spalletti #Chivu #SerieA #SkySerieA x.com

Inter - Juventus - Sabato 14 febbraio 2026 ore 20:45 al G.Meazza a San Siro. Alcune linee cambiano servizio prima, durante e dopo la partita, 16, 49, 64, 78 e 80 Linea 16 Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano l - facebook.com facebook