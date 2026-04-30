Juventus senza certezze | Champions e mercato in bilico

Dopo sei mesi di gestione, la Juventus si trova in una fase di incertezza, con i risultati in campionato e le decisioni sul mercato ancora da definire. L’allenatore di Certaldo sta cercando di imprimere la sua strategia, ma i segnali finora sono ancora deboli e non ci sono garanzie di stabilità per la squadra. La partecipazione alla Champions League e le scelte per la prossima campagna di trasferimenti restano punti di domanda.

La Juventus è entrata ormai al sesto mese della gestione di Luciano Spalletti, e il lavoro del tecnico di Certaldo inizia a dare segnali concreti. L’infermeria bianconera si è quasi completamente svuotata: restano indisponibili fino al termine della stagione Milik e Cabal, mentre Thuram ha ripreso ad allenarsi a parte. Con un organico ormai quasi al completo, Spalletti può ora puntare sulla miglior formazione possibile per conquistare gli ultimi punti decisivi in chiave qualificazione alla Champions League. Domenica la Juventus scenderà in campo contro l’ Hellas Verona, avversario da non sottovalutare, soprattutto sul piano tecnico. A seguire, le sfide con Lecce e Fiorentina, prima del gran finale con il derby contro il Torino.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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CALCIOMERCATO JUVE: LISTA NERA E COLPI DA CHAMPIONS! SPALLETTI HA DECISO

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