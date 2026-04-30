Juventus Primavera beffata la Coppa Italia Primavera va all’Atalanta

Nella finale della Coppa Italia Primavera 2026, l’Atalanta ha vinto ai rigori contro la Juventus Primavera, conquistando il trofeo. La partita si è conclusa con una serie di tiri dal dischetto dopo i tempi regolamentari e i supplementari, portando alla vittoria della squadra bergamasca. La Juventus Primavera non è riuscita a portare a casa il trofeo, che è andato all’Atalanta dopo una sfida molto combattuta.

Coppa Italia Primavera: l’Atalanta trionfa ai rigori, beffa atroce per la Juventus. Il calcio sa essere uno sport crudele, e la finale della Coppa Italia Primavera 2026 ne è stata la dimostrazione plastica. All’Arena Civica di Milano, la Juventus di Simone Padoin ha visto L'articolo Juventus Primavera beffata, la Coppa Italia Primavera va all’Atalanta proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus Primavera beffata, la Coppa Italia Primavera va all’Atalanta LIVE MATCH | Cesena - Juventus Women | Coppa Italia Women Notizie correlate All'Atalanta la Coppa Italia Primavera, Juventus sconfitta ai rigori. Decisivo il portiere AnelliL’Atalanta ha vinto la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori, dopo averla raggiunta sul pari (1-1) a otto secondi dalla fine dei... Juventus U20 va in finale di Coppa Italia Primavera: Parma battuto 2-0La Juventus di mister Padoin conquista la finale di Coppia Italia Primavera alla fine di un match intenso e combattuto contro il Parma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera: vince l'Atalanta, Juve beffata ai rigori; L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera, Juve beffata dal pari al 94' e poi sconfitta ai rigori: la sintesi della partita; Coppa Italia Primavera 2025-26: l'Atalanta trionfa ai rigori, Juventus beffata al 94'; Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus: le pagelle dei bianconeri. Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigoriManca ormai poco al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juve. I precedenti sorridono ai bianconeri, che negli ultimi 4 incontri ha sempre vinto. In questa stagione, ... tuttosport.com Coppa Italia Primavera all'Atalanta, in finale sconfitta ai rigori la Juventus sotto gli occhi di Spalletti e ComolliAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com Juventus Primavera, Padoin: "Usciamo a testa alta, orgogliosi del percorso fatto" - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook Le parole su #Bonucci #Allegri #Conte Il racconto sulla #Juventus e #Spalletti Questa mattina a tutto Simone #Padoin, attuale tecnico della Juventus Primavera x.com