Juventus U20 va in finale di Coppa Italia Primavera | Parma battuto 2-0

La Juventus Under 20 si è qualificata per la finale di Coppa Italia Primavera dopo aver battuto il Parma con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta con intensità e impegno da entrambe le squadre, portando i bianconeri alla fase conclusiva del torneo. La vittoria consente alla formazione giovanile di accedere alla finale, che si giocherà prossimamente.

La Juventus di mister Padoin conquista la finale di Coppia Italia Primavera alla fine di un match intenso e combattuto contro il Parma. A decidere il risultato della semifinale sono due gol bianconeri arrivati negli ultimi minuti: prima la straordinaria rete del nostro capitano, Francesco Verde, all’ 89 ‘, poi il raddoppio del nostro capocannoniere, Arman Durmisi su assist di Enzo Keutgen nei secondi finali. Questo successo premia la determinazione della squadra guidata da Simone Padoin, capace di rimanere lucida fino all’ultimo e colpire nel momento decisivo. Primo tempo: equilibrato e pieno di agonismo. Il match si apre con un buon ritmo da parte dei bianconeri, fin da subito pericolosa conn diverse iniziative offensive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus U20 va in finale di Coppa Italia Primavera: Parma battuto 2-0 Juve Parma Primavera Coppa Italia 2-0: Verde più Durmisi, bianconeri in finale dopo 10 annidi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Coppa Italia, l'Inter col turnover va in semifinale: Torino battuto 2-1Monza, 4 febbraio 2026 - Doppia missione compiuta per l'Inter di Christian Chivu. Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; Tabellino partita Napoli U20 vs Juventus U20; Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficiali; U20 | Cremonese-Juventus | Il tabellino. Cremonese-Juventus U20 1-2, finale: i bianconeri vincono in 10, in rete Lopez e Bracco45'+7' – Finisce qui: la Juventus vince a casa della Cremonese 2-1, al termine di una gara combattuta e giocata per quasi un tempo intero in inferiorità numerica. tuttojuve.com Juventus U20-Parma 2-0: Verde e Durmisi portano i bianconeri in finale di Coppa Italia50' – Finisce qui. La Juve conquista la finale di Coppa Italia Primavera superando il Parma 2-0. 50' – Raddoppio Juventus: Durmisi riceve Keutgen, si gira bene e sul ... tuttojuve.com Perfetto Keutgen, perfetto Durmisi E LA PRIMAVERA DI MISTER PADOIN È IN FINALE DI COPPA ITALIAAAAAA Juventus U20 - Parma U20 2-0 x.com Il Ds della #Juventus Marco Ottolini a Vinovo per la partita dell'U20 contro il Parma - facebook.com facebook