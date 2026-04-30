Juventus Primavera beffa nel finale | la Coppa Italia sfuma ai rigori

La squadra Primavera della Juventus ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo un percorso che ha visto molte vittorie e impegno costante. Tuttavia, nel match decisivo, la partita si è conclusa ai rigori, e la squadra avversaria ha conquistato la vittoria. La sfida si è svolta con emozioni intense, ma alla fine il risultato ha premiato l’altra formazione. La Juventus Primavera si ferma così a un passo dal trofeo.

Un percorso brillante costruito partita dopo partita con qualità e carattere, ha portato la Juventus U20 alla finale di Coppa Italia. La partita è stata giocata con grande personalità e il trofeo, dopo oltre dieci anni di attesa, sembrava ormai a un passo. La Juventus di Mister Padoin, tuttavia, deve arrendersi nel modo più crudele: assaporare la vittoria fino al 94?, venire raggiunta dall’Atalanta ad un soffio dal traguardo e poi cadere ai calci di rigore. I bianconeri approdano in finale dopo aver eliminato Frosinone, Inter e Parma, mostrando solidità e qualità nelle sfide decisive. Più lungo e tortuoso il cammino dell’Atalanta, partita dai turni preliminari e capace di costruire una lunga serie positiva fino alla finale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Primavera, beffa nel finale: la Coppa Italia sfuma ai rigori Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, che beffa: la Lazio vince a Bergamo ai rigori e va in finale di Coppa Italia All'Atalanta la Coppa Italia Primavera, Juventus sconfitta ai rigori. Decisivo il portiere AnelliL’Atalanta ha vinto la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori, dopo averla raggiunta sul pari (1-1) a otto secondi dalla fine dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita; All'Atalanta la Coppa Italia Primavera, Juventus sconfitta ai rigori. Decisivo il portiere Anelli; Coppa Italia Primavera / La finale - Che beffa per la Juventus, l'Atalanta trova il pari nel recupero e trionfa ai rigori; Scheda squadra Juventus U20. Coppa Italia Primavera all'Atalanta, in finale sconfitta ai rigori la Juventus sotto gli occhi di Spalletti e ComolliAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato finale 5-3 dcr): alla Dea la Coppa Italia 2026! (29 aprile)Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Juventus Primavera, Padoin: "Usciamo a testa alta, orgogliosi del percorso fatto" - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook Le parole su #Bonucci #Allegri #Conte Il racconto sulla #Juventus e #Spalletti Questa mattina a tutto Simone #Padoin, attuale tecnico della Juventus Primavera x.com