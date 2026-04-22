Atalanta che beffa | la Lazio vince a Bergamo ai rigori e va in finale di Coppa Italia

L’Atalanta ha perso ai calci di rigore contro la Lazio durante la partita di Bergamo, conclusa con la qualificazione della squadra romana alla finale di Coppa Italia. La gara si è conclusa con il risultato in parità e si è deciso tutto ai rigori, dove la Lazio ha avuto la meglio. Questa sconfitta segna l’eliminazione della squadra bergamasca dall’edizione corrente della coppa nazionale.

Bergamo. Beffa delle beffe. Nel modo più duro da digerire, ai calci di rigore, l’Atalanta dice addio anche quest’anno alla Coppa Italia. Ad un passo dalla finale, è la Lazio a spezzare il sogno, dopo 120 minuti di tensione, nervosismo, di azione e reazione. L’ultima parola è biancoceleste: Motta para quattro rigori consecutivi per la squadra di Sarri, che il 13 maggio contenderà all’Inter il trofeo. Per l’Atalanta resta il dolore. Perché così fa male, malissimo. Per la reazione immediata dopo il primo svantaggio, per il momento in cui il gol decisivo matura, per i due gol annullati – uno in particolare, causa di discussioni che non si fermeranno a stasera – che hanno ricacciato in gola le urla dei 22mila dello stadio, per non parlare di tutti quelli nei bar o sui divani di casa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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