Juventus piano cessioni con Miretti e Koopmeiners

La Juventus sta valutando una possibile cessione di Fabio Miretti e Teun Koopmeiners. Entrambi i giocatori sono al centro di trattative che potrebbero portare alla loro partenza dal club. La società ha in programma di definire le operazioni nei prossimi giorni, con il fine di rispettare le esigenze di bilancio e di organico. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata ufficialmente.

Fabio Miretti e Teun Koopmeiners potrebbero essere arrivati ai titoli di coda della loro storia in bianconero. Juventus, piano cessioni: Miretti per la plusvalenza, Koopmeiners verso l’addio. Il futuro di Fabio Miretti sembra allontanarsi definitivamente dalla Continassa. Secondo quanto riferito da Romeo Agresti su IlBianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, piano cessioni con Miretti e Koopmeiners Juventus Playoff A Rischio: Il Piano Per Non Uscire Dalla Champions Troppo Presto! Notizie correlate Mercato Juve: Miretti o Koopmeiners, chi cedere in estate? Numeri e dettagli finanziari sui due centrocampistidi Angelo CiarlettaMercato Juve: Chi verrà ceduto a giugno tra Miretti e Koopmeiners? Numeri e dettagli economici sui due centrocampisti bianconeri... Leggi anche: Juventus, via Koopmeiners e dentro Kessiè? Il piano di Comolli Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: Grande rapporto con Spalletti; Cessione o permanenza? Svelata la decisione dell'Inter su Andy Diouf per la prossima stagione; La clausola, l'interesse dalla Premier League e l'idea rinnovo con la Juventus: il punto sul futuro di Bremer; Motta eroe Lazio e rimpianto Juve: a quale cifra è stato svenduto e la situazione portieri oggi. Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercatoDa Cabal e Adzic a Gatti e Zhegrova: le possibilità di conferma o partenza dei giocatori meno utilizzati dall'allenatore bianconero ... tuttosport.com Cessioni Juventus 2026/2027: rebus Openda, via David e addio ad altri sei!Tengono banco le cessioni della Juventus in vista della stagione 2026/2027. Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di ... fantamaster.it Tonali alla Juventus: affare impossibile Svanisce così il sogno di arrivare al centrocampista del Newcastle e ex Milan: secondo Fabrizio Romano costa troppo Sulle tracce di Tonali ci sono troppe concorrenti della Premier League. La Juve ci avrebbe prova - facebook.com facebook Fine primo tempo: Juventus in vantaggio! #CoppaItaliaPrimavera #AtalantaJuve x.com