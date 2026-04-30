Juventus piano cessioni con Miretti e Koopmeiners

Da ilprimatonazionale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando una possibile cessione di Fabio Miretti e Teun Koopmeiners. Entrambi i giocatori sono al centro di trattative che potrebbero portare alla loro partenza dal club. La società ha in programma di definire le operazioni nei prossimi giorni, con il fine di rispettare le esigenze di bilancio e di organico. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata ufficialmente.

Fabio Miretti e Teun Koopmeiners potrebbero essere arrivati ai titoli di coda della loro storia in bianconero. Juventus, piano cessioni: Miretti per la plusvalenza, Koopmeiners verso l’addio. Il futuro di Fabio Miretti sembra allontanarsi definitivamente dalla Continassa. Secondo quanto riferito da Romeo Agresti su IlBianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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