Juventus via Koopmeiners e dentro Kessiè? Il piano di Comolli

La Juventus sta valutando diverse opzioni per il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo aver deciso di lasciare partire Koopmeiners, il club si sta concentrando su Kessiè come possibile sostituto. La strategia della società prevede di rinnovare la mediana con nuovi innesti, mentre i dirigenti sono al lavoro per definire le operazioni di mercato più concrete. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con alcuni nomi che vengono presi in considerazione.

Centrocampo Juve, non solo Mouzakitis: spunta Kessie per il dopo-Koopmeiners. Il mercato della Juventus entra in una fase di ebollizione, con la dirigenza bianconera impegnata a ridisegnare completamente la linea mediana per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome nuovo che sta scalando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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