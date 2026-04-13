In vista della prossima sessione di mercato, si discute delle possibilità di cessione tra due centrocampisti della Juventus: Miretti e Koopmeiners. Sono stati analizzati i dati relativi alle loro performance e ai valori economici associati, per capire quale potrebbe essere la decisione più probabile in estate. Le trattative e le valutazioni finanziarie rappresentano elementi chiave nelle scelte della società per la pianificazione della rosa futura.

di Angelo Ciarletta Mercato Juve: Chi verrà ceduto a giugno tra Miretti e Koopmeiners? Numeri e dettagli economici sui due centrocampisti bianconeri. La Juve si prepara a una rivoluzione nel reparto mediano e il mercato estivo impone scelte dolorose. Uno tra Teun Koopmeiners e Fabio Miretti potrebbe lasciare Torino per fare spazio a nuovi innesti. MERCATO JUVE LIVE La posizione dell’ex Atalanta appare delicata. Nonostante le 40 presenze stagionali e la doppietta in Champions League, il suo rendimento è stato giudicato deludente. Una sua cessione definitiva risulta complessa e rischierebbe di generare una minusvalenza a bilancio. Al contrario, il giovane cresciuto nel vivaio garantirebbe una plusvalenza totale e vanta un mercato più vivace grazie ai margini di crescita mostrati nelle sue 28 apparizioni, condite da un gol e tre assist.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: Miretti o Koopmeiners, chi cedere in estate? Numeri e dettagli finanziari sui due centrocampisti

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