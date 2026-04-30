Juventus Openda in evidenza | gol e non solo Tutti i retroscena – VIDEO

Durante l’ultima sessione di allenamento, l’attaccante ha attirato l’attenzione per un gol realizzato e alcune azioni che hanno mostrato buone qualità tecniche. Il video diffuso mostra diverse giocate di rilievo, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sulle strategie o sui piani della squadra. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali decisioni o sviluppi legati all’atleta o alla formazione.

di Francesco Spagnolo Juventus, Openda in evidenza in questa seduta di allenamento con un gol e tante giocate interessante. Cosa è successo alla Continassa. La Juventus prosegue la preparazione in vista del Verona. Come succede ormai quotidianamente, al termine della seduta i bianconeri pubblicano un riassunto della seduta con diversi retroscena. E gli occhi oggi sono tutti puntati su Openda.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il belga, che sta trovando poco spazio, è pronto a giocarsi le sue carte contro il Verona e l’allenamento di oggi lo ha visto in grande forma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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