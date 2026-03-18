Durante l'ultimo allenamento della Juventus, David ha segnato un gol molto apprezzato, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La squadra ha successivamente condiviso il video del momento sui propri canali ufficiali, suscitando interesse tra i tifosi e gli appassionati. L’episodio è stato documentato e reso pubblico dalla società, che ha deciso di mostrare il goal sui social media.

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© Juventusnews24.com - David, ma che gol ha fatto in allenamento!? La Juventus svela il retroscena dalla Continassa – VIDEO

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