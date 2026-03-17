Gianluca Gazzoli a Small Talk | tutti i retroscena e gli aneddoti a sfondo Juventus del noto conduttore – VIDEO

Gianluca Gazzoli è stato ospite di Small Talk, dove ha parlato della sua passione per la Juventus e ha condiviso alcuni aneddoti personali legati alla squadra. Durante l’intervista, il conduttore ha raccontato episodi e retroscena che riguardano la sua affinità con i colori bianconeri, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza. Il video dell’intervista è disponibile online.

Gianluca Gazzoli a Small Talk. Il conduttore ha raccontato la sua passione per i colori bianconeri, ma anche svelato aneddoti personali. Dopo essere stato ospite alla Continassa, Gianluca Gazzoli è stato protagonista di Small Talk, il podcast bianconero. Ecco il comunicato della Juventus: « Il quinto episodio della seconda stagione di @ Small Talk – il podcast bianconero prodotto da Juventus Creator Lab e condotto da Carlo Pastore – accoglie un ospite che della parola e del racconto ha fatto la sua missione di vita: Gianluca Gazzoli. Creatore di contenuti, conduttore radiofonico e volto tra i più amati del panorama digital italiano, Gazzoli si siede nel salotto bianconero per una chiacchierata che va oltre i microfoni professionali, toccando le corde del cuore e della passione sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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