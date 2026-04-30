Nico Gonzalez sta per tornare a Torino dopo aver trascorso un periodo a Madrid. La società sta valutando la possibilità di offrirgli una nuova opportunità in maglia bianconera, anche se il riscatto sembra ormai più difficile da concretizzare. La situazione attuale indica che il giocatore potrebbe tornare in Italia per un’altra stagione con la Juventus, segnando un possibile nuovo capitolo della sua carriera in questa squadra.

Nico Gonzalez tra Madrid e Torino: il riscatto si allontana. Il futuro di Nico Gonzalez sembra destinato a tingersi nuovamente di bianconero, almeno temporaneamente. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, non vedrà scattare l’obbligo di riscatto automatico fissato a 32 milioni di euro. Un recente infortunio muscolare, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nico Gonzalez tornerà a Torino: nuova chance in bianconero?

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