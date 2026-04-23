Juventus Nico Gonzalez | riscatto dall’Atletico o ritorno in bianconero?

Nico González ha segnato una doppietta nell'ultima partita contro l’Elche, ma il suo futuro tra Atletico Madrid e Juventus rimane incerto. La società spagnola ha ancora un'opzione di riscatto, mentre i bianconeri valutano un possibile ritorno del giocatore. La situazione contrattuale e le trattative tra le parti sono al centro delle discussioni, senza che siano stati annunciati accordi ufficiali.

Nonostante la doppietta nell’ultimo match di campionato contro l’Elche, la posizione di Nico González tra Atletico Madrid e Juventus è complessa. Intrigo Nico González: l’Atletico Madrid gioca d’astuzia. Il futuro di Nico González si tinge di giallo e apre un nuovo fronte diplomatico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nico Gonzalez: riscatto dall’Atletico o ritorno in bianconero? Notizie correlate Juventus, ipotesi ritorno in bianconero per Nico GonzálezPossibile clamoroso ritorno di Nico González: Spalletti lo rivuole Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sta seguendo da... Leggi anche: Mercato Juventus, futuro in bilico per Nico Gonzalez: l’Atletico Madrid frena sul riscatto Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Occhio Juve, stasera possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco perché; Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez; Quando scatta il riscatto di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e quanto può guadagnare la Juventus: cifre e dettagli dell'affare. Nico Gonzalez sigla una doppietta con l'Elche: quanto manca per il riscatto?Il calciatore si è ambientato bene e ha trovato maggior spazio con l'Atletico rispetto all'esperienza con la Vecchia Signora. derbyderbyderby.it Riscatto Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid fa tremare la Juventus: 32 milioni in fumoRiscatto Nico Gonzalez - Il futuro di Nico González verrà deciso nelle prossime ore. L’esterno argentino, attualmente in ... fantamaster.it (Gds) "Doppietta di Nico Gonzalez contro l’Elche, spagnoli soddisfatti ma chiederanno uno sconto alla Juve" https://ow.ly/HI2750YOk8R - facebook.com facebook #Yamal, gol e infortunio: ansia Barcellona. L'inutile doppietta dell'ex Juve Nico Gonzalez e super Haaland x.com