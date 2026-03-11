La Juventus sta monitorando la situazione di Nico González, attualmente in prestito, con l’obiettivo di riportarlo in rosa già dalla prossima estate. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Spalletti avrebbe espresso interesse a riaverlo nella squadra. La società valuta le possibilità di un possibile ritorno del giocatore, che al momento si trova altrove.

Possibile clamoroso ritorno di Nico González: Spalletti lo rivuole Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sta seguendo da vicino la situazione di Nico González in vista di un suo eventuale rientro in bianconero già dalla prossima estate. Luciano Spalletti considera l’argentino un elemento perfetto per il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, ipotesi ritorno in bianconero per Nico González

Articoli correlati

La Juventus di Spalletti atto II: il piano per un calcio fluido e il ritorno di Nico GonzalezDopo essere subentrato in corsa e aver plasmato una Juventus ereditata da gestioni precedenti, Luciano Spalletti ha iniziato a tracciare i contorni...

Leggi anche: Nico González, l’infortunio complica l’addio alla Juventus

NICO GONZÁLEZ first goal!

Una raccolta di contenuti su Nico Gonz

Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate dal prestito all’Atletico Madrid! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, la volontà di SimeoneNico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate dal prestito all’Atletico Madrid! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, la volontà di Simeone La Juventus osserva con grande attenzione l’evoluzio ... calcionews24.com

Spalletti e Nico Gonzalez da incubo a risorsa Juve: ritorno, clausola e cifre. Come può finire con l'AtleticoI presupposti per i titoli di coda, considerando la clausola inserita ad agosto per il riscatto da parte dei Colchoneros, ci sono tutti: il riscatto dell’argentino verrà esercitato automaticamente se ... tuttosport.com