Juventus Next Gen crescita talento e maturità con vista playoff

La Juventus Next Gen si avvicina a un momento cruciale della stagione, puntando ai playoff. La squadra ha mostrato progressi significativi nel corso del campionato, evidenziando un aumento di maturità e di talento tra i giocatori. La formazione ha affrontato diverse sfide e si trova ora in una posizione favorevole per avvicinarsi alla fase finale della competizione. La partita successiva sarà determinante per gli obiettivi stagionali.

La Juventus Next Gen si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua storia recente. Ammessa per il sesto anno su otto ai playoff di Serie C, quest’anno ha chiuso la regular season con un quinto posto, il miglior piazzamento di sempre, certificando la maturità di un progetto che, finalmente, sta portando i suoi frutti. I dati raccontano bene la crescita esponenziale della seconda squadra bianconera: 100 vittorie conquistate in Serie C dalla nascita del progetto e ben 27 giocatori passati tra Next Gen e Prima Squadra. Un risultato che sottolinea come il modello delle seconde squadre possa funzionare anche nel calcio italiano, seguendo una strada già tracciata dai grandi club europei.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, crescita, talento e maturità con vista playoff Juventus Next Gen | TOP 10 GOALS in 2025 Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Next Gen nella storia: conquistati i Playoff Juventus, occhi su Puczka: Salisburgo e Herta seguono il talento della Next GenSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, David Puczka è finito nel mirino di diversi club europei. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio | Il commento di Brambilla; Serie C, girone B: divertente 2-2 finale, Next Gen ai playoff con Pesaro e Bra ai playout con la Torres; Ternana, oggi alle 14:30 il recupero con la Juve Next Gen; A volte sembra scontato, ma non lo è, Claudio Chiellini esalta la Juve Next Gen. Juventus Next Gen ai playoff: crescita, talenti e obiettivi della squadra di BrambillaJuventus Next Gen ai playoff: crescita, talenti e obiettivi della squadra di Brambilla La Juventus Next Gen si prepara a vivere l’avventura dei playoff, traguardo ... tuttojuve.com Next gen ai play off sognando la BJuventus Next Gen 2026: inizia la stagione dei playoff con grandi speranze La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla entra ufficialmente nella fase decisiva della stagione 2025-2026. tuttojuve.com Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Vis Pesaro in occasione del primo turno della fase finale del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 20:45 di d - facebook.com facebook Miglior piazzamento della sua storia per la Juventus Next Gen che chiude il campionato al quinto posto Ora il primo turno playoff contro la Vis Pesaro Tutti i dettagli nel primo commento x.com