Juventus Next Gen nella storia | conquistati i Playoff

La Juventus Next Gen ha raggiunto un risultato storico, conquistando la qualificazione ai Playoff e stabilendo un nuovo record di punti nella sua giovane storia. La squadra ha ottenuto questa qualificazione grazie ai risultati conseguiti nel campionato di riferimento, segnando un traguardo importante per il club. La qualificazione ai Playoff rappresenta un risultato significativo per la formazione giovanile della società.

Juventus Next Gen nella storia: record di punti e qualificazione ai Playoff. La Juventus Next Gen scrive una nuova, gloriosa pagina della sua giovane storia. Con il pareggio ottenuto nell’ultima giornata della regular season tra le mura amiche, i bianconeri hanno blindato ufficialmente l’accesso ai playoff di Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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