Rinnovi Juventus | il punto su Vlahovic McKennie e Spalletti Lo scenario nel VIDEO di Marco Baridon

La Juventus sta lavorando per rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave. Vlahovic, McKennie e Spalletti sono i nomi sotto osservazione. La società vuole capire se ci sono margini per proseguire insieme o se sarà il caso di cercare soluzioni alternative. I dirigenti sono in contatto con gli agenti e cercano di capire le volontà di ciascun giocatore. La situazione resta aperta e si aspetta una decisione nei prossimi giorni.

Rinnovi Juventus, il giornalista Baridon interviene sui casi più caldi della settimana. Per Spalletti fiducia totale, le ultime su McKennie e Vlahovic. La Juventus di Luciano Spalletti naviga tra le acque agitate del campionato e le scrivanie della Continassa, dove l’agenda dei rinnovi è diventata il tema centrale della settimana. Come illustrato nell’ultimo video di Marco Baridon per , la dirigenza bianconera sta affrontando tre situazioni distinte, ognuna con le proprie criticità. Se il blindaggio di Kenan Yildiz fino al 2030 ha portato serenità, i casi legati a Weston McKennie, e Luciano Spalletti tengono banco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus sta affrontando diverse trattative di rinnovo con i propri giocatori chiave.

In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio.

Argomenti discussi: Ottolini, rinnovi e mercato Juve: Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamo; Juve-Lazio, Spalletti in conferenza LIVE; Yildiz-Juventus, rinnovo fino al 2031: spunta la data per l'annuncio ufficiale; ? Juve, ora tre rinnovi: Yildiz, McKennie e… Spalletti! Il punto.

