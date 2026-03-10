Una donna poliziotta ha arrestato un uomo che cercava di borseggiarla su un autobus romano. L’episodio è avvenuto dopo che la donna aveva appena concluso il turno di servizio e si trovava a bordo del bus 64. Quando ha notato il tentativo di furto, ha inseguito e fermato il sospetto, chiamando le forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in commissariato.

"Preda" decisamente sbagliata. A Roma un uomo ha cercato di borseggiare una giovane donna su un autobus di linea, ma la vittima è un'agente della polizia che aveva da poco terminato il turno di servizio. La donna lo ha subito rincorso per strada, è riuscita a fermarlo e a mettergli le manette ai polsi., Siamo all'altezza di Piazza Venezia, sull'autobus 64, una delle linee più frequentate da turisti e pellegrini in visita nella Capitale. La donna ha subito avvertito un movimento sospetto alle sue spalle e, voltandosi, si è accorta che l'uomo stava frugando nella sua borsa. Sorpreso, l'uomo, un 40enne rumeno, è fuggito balzando giù dal mezzo alla prima fermata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, cerca di borseggiare una poliziotta su un autobus: lei lo insegue e lo arresta

Articoli correlati

Comandante insegue rapinatore, cade in un dirupo ma lo arrestaProtagonista Edoardo Di Cesare, alla guida della Polizia locale Alto Lario, che insieme a un agente è riuscito ad assicurare alla giustizia un...

Rapina una turista, il marito lo insegue e lo blocca (con l’aiuto dei passanti). I carabinieri lo ‘salvano’ dal linciaggioFirenze, 11 febbraio 2026 – Ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma cerca di borseggiare una...

Temi più discussi: Tenta di borseggiare una passeggera sul bus 64, a Roma, ma è una poliziotta: inseguimento e arresto; Tenta borseggio sul bus 64, arrestato dopo l’inseguimento dalla vittima: è una poliziotta; Guano di piccione (finto) per imbrattare gli anziani, la nuova tecnica di borseggio.

Tenta di borseggiare poliziotta su un autobus, lei lo insegue e l'arrestaHa tentato di borseggiare una giovane donna su un autobus di linea. Ma la vittima era un'agente della polizia che lo ha arrestato al termine di un inseguimento per strada. E' accaduto sull'autobus 64, ... ansa.it

Tenta di borseggiare una passeggera sul bus 64, a Roma, ma è una poliziotta: inseguimento e arrestoHa tentato di borseggiare una passeggera sul bus 64 a Roma. Il quarantenne, di origine romena, aveva scelto uno dei mezzi pubblici più frequentati della Capitale per mettere a segno il colpo. L’uomo è ... msn.com

Roma nella memoria, questa immagine ritrae la famosa attrice e sex symbol statunitense Jayne Mansfield durante una visita a Roma nel 1957. scattata in Piazza del Campidoglio, un luogo storico progettato da Michelangelo. La Mansfield è ritratta sullo sfondo - facebook.com facebook

La #Roma ha un nuovo main sponsor: #Eurobet comparirà sulle maglie col #Como #ASRoma x.com