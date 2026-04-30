Juventus | lavoro mirato su Yildiz e Vlahovic

La Juventus sta concentrando gli sforzi su Kenan Yildiz e Dušan Vlahovic, due giocatori considerati fondamentali per le prossime partite. Entrambi sono ancora alle prese con alcune difficoltà fisiche che ne limitano le prestazioni. La società sta monitorando attentamente la loro condizione per valutare eventuali interventi o strategie di recupero. La situazione resta in evoluzione e viene seguita con attenzione dai responsabili tecnici.

In casa Juventus continua il lavoro mirato su Kenan Y?ld?z e Dušan Vlahovi?, due elementi chiave per il finale di stagione ma ancora alle prese con una condizione non del tutto ottimale. Il talento turco sta provando a forzare i tempi per tornare protagonista, ma lo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: lavoro mirato su Yildiz e Vlahovic Juventus-Sporting, il gol di Vlahovic Notizie correlate Milan-Juventus, la scelta di Spalletti su Vlahovic. Sorpasso YildizLa squadra bianconera affronterà questa sera il Milan nel posticipo di San Siro: le ultime in casa Juve La Juventus è partita questa mattina poco... Juventus, i convocati per il Milan: la decisione di Spalletti su Yildiz e Vlahovic. Recuperano in tre, la lista completaNico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Zauli sulla Next Gen: Gran lavoro della società, ai play-off si può andare oltre i quarti. Gil Puche, Puczka, Gunduz e Licina possono fare il grande salto; Zauli: Juve Next Gen, stagione in crescendo. Che bravi Gil Puche, Puczka e Gunduz. Juventus, strategie di mercato 2026: tra Champions e scelte decisive per il futuroJuventus, strategie di mercato 2026: tra Champions e scelte decisive per il futuro La Juventus è chiamata a una riflessione profonda in vista della prossima stagione. Il ... tuttojuve.com Juventus, Yildiz recupera per lo sprint finale, Spalletti lo aspettaIl talento turco sarà fondamentale in questo finale di campionato. La Juventus sta gestendo Yildiz, e Spalletti aspetta di riaverlo al 100%. juvenews.eu DOUGLAS LUIZ TORNA ALLA JUVE L’Aston Villa, come riportato da Tuttosport, non è intenzionata a riscattare il centrocampista per 25 milioni Gli daresti una chance con Spalletti #DouglasLuiz #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook Milan, idea Fagioli per il centrocampo: Allegri lo stima molto dai tempi della Juventus x.com