Juventus-Kolo Muani | torna di moda l’attaccante del PSG

La Juventus ha ripreso i contatti per l'acquisto di Randal Kolo Muani, attaccante francese del Paris Saint-Germain. Lo scorso anno il giocatore era stato molto vicino a firmare con il club piemontese, ma l’affare non si concluse. Ora si parla di un possibile ritorno dell’interesse, con le parti che continuano a discutere per definire un eventuale trasferimento.

La Juventus riaccende i motori per Randal Kolo Muani, l’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain che già dodici mesi fa era stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la dirigenza torinese avrebbe riaperto ufficialmente i contatti per il centravanti, forti di una situazione di mercato radicalmente mutata rispetto a quella dell’anno scorso. Se nella passata stagione lo scoglio era rappresentato da una valutazione astronomica superiore ai 60 milioni di euro, oggi il club parigino sembra disposto a trattare su basi molto più ragionevoli, complice un futuro ancora tutto da scrivere dopo l’ultima esperienza dell’atleta in Premier League.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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JUVE-KOLO MUANI: LA SITUAZIONE

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