Scambio David-Kolo Muani | Juventus e PSG preparano il patto d’estate

La Juventus e il Paris Saint-Germain stanno pianificando uno scambio di calciatori per la prossima estate. L'operazione prevede lo scambio tra Jonathan David e Randal Kolo Muani, due attaccanti di alto livello. Entrambe le squadre stanno preparando i dettagli dell’accordo, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La trattativa coinvolge i due club e i rispettivi giocatori in vista della sessione di mercato estiva.

Sull’asse Torino-Parigi si profila lo scambio dell’estate: Juventus e PSG studiano il maxi-baratto tra Jonathan David e Randal Kolo Muani. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il Direttore Sportivo parigino Luis Campos ha rotto gli indugi, mettendo nel mirino il centravanti canadese che lui stesso scoprì e portò al Lille. L’obiettivo del club francese è duplice: chiudere definitivamente il fallimentare capitolo Kolo Muani — attualmente in prestito al Tottenham dopo la parentesi bianconera — e consegnare a Luis Enrique un profilo più funzionale al suo sistema di gioco. La Juventus si trova in una posizione di forza strategica.... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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