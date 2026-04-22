Calciomercato Inter Stones possibile suggestione a zero? L’analisi sul centrale in uscita dal City

Il calciomercato dell'Inter potrebbe vedere un nuovo sviluppo con la possibile disponibilità di un difensore in uscita dal Manchester City a giugno senza costi di trasferimento. Si tratta di un centrale che potrebbe lasciare il club inglese, e questa eventualità ha portato a ipotesi di un interesse da parte del club nerazzurro. La situazione attuale riguarda le trattative e le possibilità di inserimento dell’interessato nel mercato estivo.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Stones lascerà il Manchester City a parametro zero a giugno: possibile suggestione nerazzurra?. L’idea di vedere John Stones con la maglia dell’ Inter è una di quelle suggestioni che accendono immediatamente il dibattito, specialmente in un momento in cui la proprietà Oaktree e Cristian Chivu stanno riflettendo su come evolvere il pacchetto arretrato per il 2026. L’inglese, che compirà 32 anni a maggio, rappresenta l’élite mondiale per quanto riguarda la costruzione del gioco dal basso, un elemento che si sposerebbe alla perfezione con la filosofia nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Stones e la suggestione nerazzurra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Stones possibile suggestione a zero? L’analisi sul centrale in uscita dal City Il mercato dell'Inter secondo Bergomi: l'analisi a Sky Calcio Club Notizie correlate Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpoCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Calciomercato, l’Inter penserebbe a Nicolò Zaniolo: lapsus o nuova suggestione?Sacrificato – nell’ormai lontana estate del 2018 – per Radja Nainggolan, ha regalato alla Roma una Conference League. Aggiornamenti e contenuti dedicati Inter forte su Mancini, possibile scambio con la Roma: la contropartita | CMInter e Roma pensano a un clamoroso affare di mercato in vista dell’estate: ecco cosa sta succedendo. Domenica sera si ritroveranno di fronte in una delle sfide più attese ed esaltanti della trentune ... calciomercato.it Calciomercato Inter News | Bastoni-Barcellona: un giovane può entrare nell’affare? (oggi 16 aprile 2026)Calciomercato Inter News: nell'affare che porterebbe Alessandro Bastoni al Barcellona potrebbe rientrare Hector Fort, attualmente all'Elche. ilsussidiario.net