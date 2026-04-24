Calciomercato Juve | spunta l’ipotesi John Stones per la difesa Summit a Torino ma ci sono due ostacoli nel possibile affare

Durante un summit a Torino, la Juventus ha preso in considerazione l’ipotesi di acquisire il difensore inglese. Tuttavia, ci sono due ostacoli che complicano l’operazione. La società sta pianificando le strategie per il calciomercato estivo, concentrandosi sui possibili acquisti provenienti dalla Premier League. La trattativa sembra essere in fase preliminare, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva della squadra.

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