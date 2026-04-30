Juventus | il futuro di Zhegrova

La Juventus ha preso una decisione sul destino di Edon Zhegrova, che potrebbe lasciare il club dopo aver trascorso una sola stagione in maglia bianconera. La società ha comunicato la volontà di interrompere il contratto con il giocatore, che si avvicina così alla conclusione del suo percorso con la squadra. La situazione è stata confermata attraverso comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

La Juventus ha ormai tracciato una linea piuttosto chiara sul futuro di Edon Zhegrova, e tutto lascia pensare che il suo percorso in bianconero sia già vicino alla conclusione dopo una sola stagione. Arrivato con aspettative interessanti dal Lille per circa 14 milioni, l’esterno kosovaro non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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La Juventus e il futuro incerto di Edon Zhegrova

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