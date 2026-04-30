Juventus | il caso Douglas Luiz

Il caso Douglas Luiz resta un tema caldo per la Juventus, influenzando ancora oggi la pianificazione della squadra. La questione coinvolge la società e le decisioni prese negli ultimi tempi, creando difficoltà nell’organizzazione del roster. La situazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti, con la dirigenza che cerca di trovare una soluzione efficace. La vicenda continua a tenere banco tra le notizie più discusse in casa bianconera.

Il caso Douglas Luiz continua a pesare come un macigno sulla programmazione della Juventus, trasformandosi in uno dei nodi più complicati da sciogliere per la dirigenza guidata da Damien Comolli e affiancata da Chiellini. Il centrocampista brasiliano, arrivato con aspettative molto alte e un investimento importante, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Chelsea to Sign DOUGLAS LUIZ

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