Juventus difesa blindata con Bremer in campo I numeri della squadra con il brasiliano e le impressioni sul suo futuro

La Juventus ha mantenuto una difesa solida con Gleison Bremer in campo, evidenziando miglioramenti nelle sue prestazioni e nelle statistiche difensive della squadra. La presenza del difensore brasiliano ha influenzato i risultati recenti, e si continuano a seguire gli sviluppi riguardo al suo contratto e al futuro in maglia bianconera. I numeri mostrano un incremento nella solidità difensiva rispetto alle precedenti stagioni.

di Angelo Ciarletta La difesa della Juventus è blindata con Gleison Bremer in campo. I numeri della squadra con il brasiliano e le novità sul suo futuro. La Juve ha ritrovato la sua identità partendo dalla retroguardia. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, la formazione guidata da Luciano Spalletti sta costruendo la corsa al quarto posto su una solidità difensiva impressionante: un solo gol incassato nelle ultime sette partite. Eccezion fatta per la rete di Andrea Pinamonti nel pareggio contro il Sassuolo, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata contro avversari come Milan, Atalanta e Bologna. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il segreto di questa “cortina di ferro” risponde al nome di Gleison Bremer.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, difesa blindata con Bremer in campo. I numeri della squadra con il brasiliano e le impressioni sul suo futuro Notizie correlate Bremer celebra così la vittoria sul Bologna: il messaggio del difensore brasiliano accende i tifosi della Juventus – FOTOdi Luca FiorettiBremer esulta sui social: il difensore brasiliano esalta l’ultima netta vittoria casalinga e la tenuta difensiva attraverso il... Bremer Juventus, futuro in bilico a Torino per il difensore brasiliano? Ecco da cosa dipende la sua permanenzadi Angelo CiarlettaBremer Juventus, futuro in bilico per il difensore centrale brasiliano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Milan-Juventus analisi, quote e consigli; Cambio modulo Inter? Fabrizio Romano fa chiarezza: Ecco la verità sulla difesa; Rocchi al contrattacco, la difesa del legale: Accuse incomprensibili; Calciomercato Juventus News | Trafford nome per la porta, la difesa si rinforza con Baidoo (22 aprile 2026). Spalletti ha blindato la retroguardia della Juve in queste ultime uscite: dalla compattezza dei difensori alla rinascita di Di GregorioSpalletti ha blindato la retroguardia della Juve in queste ultime uscite: dalla compattezza dei difensori alla rinascita di Di Gregorio ... juventusnews24.com La Juve è tornata un bunker: con Bremer in campo la difesa cambia voltoDai pochi gol subiti ai clean sheet: la squadra di Spalletti ha ritrovato una straordinaria solidità difensiva anche grazie alla presenza del centrale brasiliano ... corrieredellosport.it "SILVA CI PENSA SPALLETTI", così La Gazzetta dello Sport su Bernardo Silva L'allenatore della Juventus avrebbe fatto una telefonata al calciatore (in scadenza con il City) per convincerlo Necessario ovviamente l'accesso alla prossima Champions Le - facebook.com facebook L’ #Atalanta batte la #Juventus ai rigori con super Anelli (5-2 dcr) e vince la #CoppaItaliaPrimavera x.com