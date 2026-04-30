La Juventus si prepara ad affrontare le ultime settimane di campionato con l’obiettivo di assicurarsi un posto tra le prime quattro classificate, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra si trova in una fase decisiva, in cui ogni punto può fare la differenza per mantenere il vantaggio sulle rivali e garantire il passaggio diretto alla competizione europea. La corsa al quarto posto si fa sempre più serrata.

La Juventus entra nella fase più delicata della stagione con un unico imperativo: blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Per centrare l’obiettivo minimo e garantire la stabilità economica del club, i bianconeri sono chiamati a raccogliere almeno nove punti nelle ultime quattro sfide di campionato, portando il bottino complessivo alla quota psicologica di 71 punti. Si tratta di una soglia che storicamente garantisce il quarto posto in Serie A e che quest’anno, complici gli scontri diretti a favore contro la Roma, metterebbe la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di relativo vantaggio rispetto alle inseguitrici....🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, corsa Champions: la tabella punti per il 4° posto

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE DOPO LA 6ª GIORNATA

Notizie correlate

Bucciantini: “Corsa Champions? Il Milan deve fare punti contro la Juventus, altrimenti …”Quello che sta affascinando di più, attualmente, nel campionato di Serie A è la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions...

Como, Juve, Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto: chi va in Champions a pari puntiCosa dice il regolamento se due o più squadre chiudono con lo stesso numero di punti in classifica.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Corsa Champions, chi ci va? Il calendario a confronto per Milan, Juve, Roma e Como; Corsa Champions in discesa per Napoli e Milan, per la Juve ci sono le minacce Como e Roma.

Juventus, corsa Champions: cosa serve per il quarto posto e calendario decisivoJuventus, corsa Champions: cosa serve per il quarto posto e calendario decisivo La Juventus si gioca tutto nelle ultime giornate di campionato. L’obiettivo è ... tuttojuve.com

Corsa Champions, Napoli e Milan accelerano: Juventus sotto pressione tra Como e RomaLo 0-0 contro la Juventus, per il Milan, ha un valore strategico. Non accende sogni di rimonta sullo scudetto – ipotesi ormai legata a incastri improbabili con l’Inter – ma consolida un margine import ... gonfialarete.com

"SILVA CI PENSA SPALLETTI", così La Gazzetta dello Sport su Bernardo Silva L'allenatore della Juventus avrebbe fatto una telefonata al calciatore (in scadenza con il City) per convincerlo Necessario ovviamente l'accesso alla prossima Champions Le - facebook.com facebook

L’ #Atalanta batte la #Juventus ai rigori con super Anelli (5-2 dcr) e vince la #CoppaItaliaPrimavera x.com