Il giornalista e opinionista Marco Bucciantini ha commentato la corsa in Champions League, sottolineando che il Milan deve ottenere punti nella prossima partita contro la Juventus. Durante un intervento a 'Radio Napoli Centrale', ha evidenziato che senza risultati positivi contro i bianconeri, il cammino europeo del club potrebbe complicarsi ulteriormente. La sfida tra le due squadre si avvicina e rappresenta un momento decisivo per le ambizioni del club.

Quello che sta affascinando di più, attualmente, nel campionato di Serie A è la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con il 4-0 interno rifilato ieri sera alla Cremonese, il Napoli di Antonio Conte si è confermato al secondo posto della classifica, con 69 punti ed ora è a -5 dal traguardo aritmetico. Ovviamente in attesa dei risultati delle altre contendenti. Intervenendo a 'Radio Napoli Centrale', il giornalista, scrittore e opinionista Marco Bucciantini, volto noto di 'Sky Sport', ha parlato proprio della corsa Champions. Ecco le sue dichiarazioni sul tema. "La Juventus la vedo meglio; il Como viene da un momento in cui ha dato tanto e raccolto poco, bisogna vedere come reagirà adesso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucciantini: “Corsa Champions? Il Milan deve fare punti contro la Juventus, altrimenti …”

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