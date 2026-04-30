Juventus bivio Champions | la strategia per il mercato 2026

La Juventus si trova a un momento cruciale per il futuro della sua partecipazione in Champions League, con decisioni che influenzeranno il mercato in vista del 2026. La società sta valutando diverse strategie per rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli internazionali. Questa fase coincide con un piano a medio termine che coinvolge interventi specifici sul mercato e sulla formazione del team.

La Juventus si trova ufficialmente a un punto di svolta programmatico che definirà le ambizioni del club per la stagione 2026. La dirigenza bianconera ha infatti individuato nella qualificazione alla prossima Champions League lo spartiacque fondamentale per sostenere qualsiasi operazione di rafforzamento estivo. Senza il ritorno stabile nell’Europa che conta, l’ambiziosa politica di crescita prospettata dai vertici societari rischierebbe un brusco rallentamento, rendendo complesso il mantenimento di un organico altamente competitivo. La recente frenata registrata con il pareggio contro il Milan ha reso il cammino più tortuoso, ma non ha scalfito la pianificazione di un management già impegnato nel monitoraggio dei profili ideali per il prossimo mercato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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