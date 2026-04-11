Il Milan si trova a un punto cruciale in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La partecipazione alla competizione europea potrebbe portare nelle casse del club circa 70 milioni di euro, influenzando le scelte di mercato per l’estate. La squadra deve mantenere un buon piazzamento in campionato per assicurarsi un posto nella massima competizione continentale e garantire le risorse necessarie per rafforzarsi.

Il futuro della strategia di mercato del Milan si gioca sul filo dell’equilibrio tra la classifica di campionato e le ambizioni europee, con il raggiungimento della Champions League che rappresenta il perno centrale per le operazioni estive. La gestione societaria deve affrontare un bivio cruciale: assicurarsi un introito finanziario stimato tra i 60 e i 70 milioni di euro o dover ricalibrare drasticamente i piani di mercato in caso di mancata qualificazione all’élite continentale. Le recenti prestazioni in Serie A hanno accresciuto la pressione sul gruppo rossonero, che ha subito due sconfitte nelle ultime cinque sfide disputate, vedendo il proprio distacco dalla quinta posizione ridursi a soli sei punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, il bivio della Champions: 70 milioni per il mercato

Leggi anche: Dalla Champions il budget per il mercato: pronti 65-70 milioni per rinforzare la rosa

Leggi anche: Milan, il bivio è chiaro: Scudetto lontano, Champions vitale

Temi più discussi: Napoli-Milan, ultima chance scudetto: 5mila tifosi rossoneri invadono Milanello; Napoli-Milan, una poltrona per due; Inter al bivio scudetto, la task force dei tifosi da Appiano a San Siro: svelato lo striscione motivazionale allo stadio; SportMediaset: Edizione ore 13.05 del 4 aprile Video.

Jashari e il bivio rossonero: scommessa o addio precoce? L’analisi tra pro e controJashari è il grande rebus in casa rossonera in vista della prossima stagione: conferma o addio dopo un solo anno? L’analisi Il calciomercato Milan in vista della stagione 2026/2027 ruota attorno a un ... milannews24.com

Il Milan si gioca il finale di campionato contro il Napoli secondo Marco AmeliaLa sfida decisiva del Milan contro il Napoli: quanto inciderà sulle ambizioni di scudetto e sulla qualificazione alla Champions League. La stagione attuale dell’AC Milan si trova a un bivio cruciale, ... notiziemilan.it

#Inter, #Zielinski: « #Napoli, #Milan, #Juventus hanno tutte grandi valori con campioni e allenatori eccellenti» #MilanPress x.com

Secondo la Gazzetta questi sono i 10 giocatori del Milan certi di restare anche nella prossima stagione, punti fermi attorno a cui Allegri costruirà la squadra. Ovviamente discorso a parte per Modric, sarà lui a decidere se continuare o no in rossonero. Ciò non v - facebook.com facebook