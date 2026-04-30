Juventus | Bernardo Silva oltre l’interesse di mercato

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus. Il centrocampista portoghese è al centro di voci che lo collegano ai bianconeri, anche se finora non ci sono stati annunci ufficiali. La trattativa sembra coinvolgere varie parti e si stanno valutando diverse opzioni, mentre le discussioni tra le società continuano senza dichiarazioni pubbliche.

Il nome di Bernardo Silva continua a muoversi con forza attorno alla Juventus, ma dietro questa trattativa c’è molto più di un semplice interesse di mercato. Negli ultimi giorni è emerso un retroscena significativo: Luciano Spalletti si sarebbe esposto in prima persona per provare a convincere il fantasista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bernardo Silva, oltre l’interesse di mercato Depak Arbeloa , Madrid pulangkan Jose MourinhoNgerinya Trio KOL MunchenIni Pengganti Ekitike Notizie correlate Leggi anche: Juventus, mercato rovente: assalto totale su Bernardo Silva Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercatoLuciano Spalletti prolungherà il suo contratto con la Juventus almeno di una stagione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa; Bernardo Silva via dal City per restare in Premier League? La suggestione tra Juve e Barcellona; Juventus, non solo Bernardo Silva: un altro top a centrocampo con l'addio di Koopmeiners; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto. Spalletti chiama Bernardo Silva: la Juventus ci prova davvero, sfida a Barcellona e ArabiaSpalletti chiama Bernardo Silva: la Juventus ci prova davvero, sfida a Barcellona e Arabia Luciano Spalletti scende in campo in prima persona per convincere Bernardo Silva: la ... tuttojuve.com Gazzetta | Juventus, Spalletti telefona a Bernardo Silva: pronto un triennaleBernanrdo Silva alla Juventus? Continua il pressing bianconero sul fantasista del Manchester City, il quale lascerà il club ... fantamaster.it JUVE-BERNARDO SILVA C'È L'ANNUNCIO DI MORETTO - facebook.com facebook Bernardo #Silva è la priorità assoluta della #Juventus, la qualificazione in Champions League sarà importante per poter arrivare al portoghese, i bianconeri faranno di tutto per provare ad accontentare Bernardo, sia dal punto di vista economico che dal x.com