Allenamento Juve pre Galatasaray LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

L’allenamento della Juve alla Continassa si è svolto ieri pomeriggio, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno costretto la squadra a cambiare programma. La sessione si è concentrata sulla preparazione tattica e sulla condizione fisica, con particolare attenzione alla strategia per il match di domani contro il Galatasaray. Fotografie e video mostrano i giocatori impegnati in esercizi specifici, mentre lo staff tecnico segue ogni movimento con attenzione. La sfida si avvicina rapidamente.

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Galatasaray: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Galatasaray domani nel ritorno dei playoff di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti riparte dal KO per 5-2 dell'andata: servirà un'impresa per ribaltare tutto e centrare il passaggio agli ottavi di finale. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l'allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video.