Juventus Alisson dice sì alla Juve

Da ilprimatonazionale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portiere brasiliano ha manifestato disponibilità a trasferirsi alla Juventus. L'entourage del calciatore si è già incontrato con i dirigenti del club per discutere della possibile trattativa. Il tecnico della squadra ha espresso interesse nel voler portare il giocatore in rosa. La discussione tra le parti si concentra sulla possibilità di un accordo nei prossimi giorni. La società sta valutando le opzioni in vista della prossima stagione.

Alisson apre all’approdo alla Juve, il richiamo di Spalletti è forte e l’entourage  del giocatore si è già incontrato con la dirigenza bianconera. Il richiamo di Spalletti e l’apertura del portiere. La Juventus sembra aver individuato il suo nuovo numero uno per il futuro immediato. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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ALISSON DICE SÌ ALLA JUVE: LA CONDIZIONE SHOCK

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