Juventus Alisson dice sì alla Juve

Un portiere brasiliano ha manifestato disponibilità a trasferirsi alla Juventus. L'entourage del calciatore si è già incontrato con i dirigenti del club per discutere della possibile trattativa. Il tecnico della squadra ha espresso interesse nel voler portare il giocatore in rosa. La discussione tra le parti si concentra sulla possibilità di un accordo nei prossimi giorni. La società sta valutando le opzioni in vista della prossima stagione.

Alisson apre all’approdo alla Juve, il richiamo di Spalletti è forte e l’entourage del giocatore si è già incontrato con la dirigenza bianconera. Il richiamo di Spalletti e l’apertura del portiere. La Juventus sembra aver individuato il suo nuovo numero uno per il futuro immediato. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Alisson dice sì alla Juve ALISSON DICE SÌ ALLA JUVE: LA CONDIZIONE SHOCK Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Alisson ha detto sì alla Juve: cifre e dettagli Juventus: Senesi dice sì alla Juve, ma spara alto sull’ingaggioSenesi spara alto sull’ingaggio Senesi ha detto sì alla Juve, ma le richieste d’ingaggio del difensore argentino del Bornemouth sono di oltre 6... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alisson apre alla Juventus, il sogno può diventare realtà. Lo scenario; Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Juventus, si tratta per Alisson con il Liverpool: chiesto lo sconto sul cartellino dopo il sì del portiere, le cifre. Spalletti lo vuole per l’istant team che deve vincere; In Inghilterra sicuri: Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio. Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Pagina 2 | Alisson, pronto il contratto Juve! Si accelera: dentro il vertice di mercatoIl portiere brasiliano è intrigato dall’idea di riabbracciare il progetto tecnico di Spalletti e regalarsi un’ultima occasione da protagonista in Europa ... tuttosport.com Tonali alla Juventus: affare impossibile Svanisce così il sogno di arrivare al centrocampista del Newcastle e ex Milan: secondo Fabrizio Romano costa troppo Sulle tracce di Tonali ci sono troppe concorrenti della Premier League. La Juve ci avrebbe prova - facebook.com facebook Fine primo tempo: Juventus in vantaggio! #CoppaItaliaPrimavera #AtalantaJuve x.com