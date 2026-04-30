Juve Women stop Beccari | crociato rotto e stagione finita

Durante una partita tra Juventus Women e Roma, il giocatore ha riportato una lesione al crociato del ginocchio sinistro. Gli esami medici hanno confermato la rottura del legamento, che comporta la fine della stagione sportiva per l’atleta. La società ha comunicato che il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico e a un percorso di riabilitazione. La partita si è interrotta per consentire le cure mediche sul campo.

? Cosa sapere Beccari subisce lesione al crociato sinistro durante la sfida tra Juventus Women e Roma.. L'infortunio al JMedical chiude la stagione agonistica e il percorso internazionale dell'attaccante.. Il trauma subito da Beccari durante il confronto con la Roma mette in discussione la gestione tecnica della Juventus Women e il percorso internazionale dell’attaccante italo-sammarinese, dopo la conferma clinica della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro avvenuta presso il JMedical. La diagnosi definitiva è giunta a seguito degli accertamenti strumentali effettuati nel centro medico bianconero, che hanno sancito la fine della stagione agonistica per l’atleta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve Women, stop Beccari: crociato rotto e stagione finita Notizie correlate Si è rotto il legamento crociato, operazione immediata e stagione finitadi Alessio LentoSuccede tutto in pochi secondi, spesso senza un contatto vero, solo un movimento sbagliato, il ginocchio che cede e quella sensazione... Leggi anche: Crociato rotto e niente Cagliari-Napoli: salta tutto il finale di stagione! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus Women, grave infortunio per Chiara Beccari; Infortunio per Chiara Beccari in Juventus-Roma; Femminile. Tegola Beccari: rottura del crociato; Brutto infortunio per Chiara Beccari: rottura del crociato. Juventus Women, brutto infortunio per Beccari: si teme un lungo stopLa Juventus Women è in campo in questi istanti e sta sfidando la Roma Femminile allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Nel corso del primo tempo, però, le bianconere hanno ... tuttojuve.com Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Beccari: il comunicato del clubAttraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato che Chiara Beccari ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore a seguito dell'infortunio in Juventus Women-Roma. tuttojuve.com Il y a un an, le 29 avril 2025, la Juventus Women U19 remportait son premier Scudetto Primavera féminin, après sa victoire 2 à 0 contre l'Inter en finale Scudetto. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook