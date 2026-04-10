Si è rotto il legamento crociato operazione immediata e stagione finita

Durante una partita, un giocatore ha subito la rottura del legamento crociato. L’incidente si è verificato in pochi istanti, senza un intervento diretto da parte di un avversario, ma a causa di un movimento sbagliato. Il ginocchio ha ceduto improvvisamente, provocando dolore e immediato intervento medico. La diagnosi ha confermato la rottura del legamento, rendendo necessaria un’operazione chirurgica immediata e terminando anticipatamente la sua stagione sportiva.

di Alessio Lento Succede tutto in pochi secondi, spesso senza un contatto vero, solo un movimento sbagliato, il ginocchio che cede e quella sensazione che chi gioca conosce bene, come se qualcosa si fosse spostato dove non doveva. Poi arrivano gli esami, la conferma, e il calendario che si svuota all’improvviso. Non si parla più di settimane, ma di mesi e a quel punto la stagione sparisce, letteralmente. Il comunicato è arrivato in maniera netta, senza troppi giri di parole. Il PSV Eindhoven ha fatto sapere che il giocatore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e che l’operazione sarà immediata. Tradotto: stagione finita, tempi lunghi e, soprattutto, un’estate completamente diversa da quella che si era immaginato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Non è un telefono rotto. È quello che succede quando chi è con te non sa gestire la rabbia, non rispetta i tuoi confini, ti controlla, non sa fermarsi. All’inizio non sembra mai violenza. Sembra solo “carattere”. Sembra solo “un momento”. Sembra solo “mi dispiac - facebook.com facebook

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