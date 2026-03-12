Crociato rotto e niente Cagliari-Napoli | salta tutto il finale di stagione!

Il Cagliari ha annunciato che un giocatore ha subito una rottura del crociato, costringendo la squadra a rinunciare alla partita contro il Napoli e a saltare le ultime gare di campionato. La decisione è stata comunicata dai dirigenti, che hanno spiegato che l'infortunio preclude la partecipazione alle prossime partite. La squadra dovrà quindi concludere la stagione senza quel giocatore.

L’infortunio è arrivato durante la partita contro il Como. Idrissi era entrato in campo al 78’, pronto a dare energia e spinta sulla fascia. Purtroppo, però, dopo pochi minuti qualcosa è andato storto: un movimento sbagliato, il dolore al ginocchio e la necessità di uscire dal campo. In quel momento non sembrava nulla di così grave, ma gli esami svolti nei giorni successivi hanno chiarito la situazione. Gli accertamenti medici effettuati alla Casa della Salute di Cagliari hanno infatti evidenziato la rottura del crociato anteriore. Un tipo di infortunio che, nel calcio, significa quasi sempre stagione finita e diversi mesi di recupero prima di tornare a giocare. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Odriozola ha rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro e dice addio alla stagione Rottura del crociato per Idrissi, stagione finita: brutte notizie per il CagliariArrivano brutte notizie per il Cagliari che deve fare i conti con la lesione del legamento crociato del ginocchio di Riyad Idrissi, giovane difensore... NAPOLI-BOLOGNA 2-0 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26 Una raccolta di contenuti su Crociato rotto e niente Cagliari Napoli... Temi più discussi: Tuttosport, Romano: Ecco chi è il McTominay del Lecce; Santacroce: Dopo un mese a Napoli litigai con Lavezzi! La vera svolta fu con Donadoni, ricordo che De Laurentiis entrava nello spogliatoio...; Real Madrid vs Manchester City gratis in streaming: ecco dove vedere la partita di Champions League. Cagliari, altra brutta tegola: crociato rotto per Idrissi, stagione finitaIl giovane esterno rossoblù si ferma per almeno sei mesi dopo l’infortunio contro il Como. È il terzo grave stop al ginocchio per la squadra di Pisacane in questa stagione ... calciocasteddu.it Calcio: Cagliari, lesione del crociato e stagione finita per Idrissi(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Un'altra tegola sul Cagliari. Stagione finita per l'esterno sinistro rossoblù e dell'Under 21 Riyad Idrissi. A seguito dell'infortunio riportato nella gara di sabato scorso ... msn.com Cagliari-Napoli, Idrissi non sarà del match Ha subito una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e quindi termina in anticipo la sua stagione Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla commu - facebook.com facebook